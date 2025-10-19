2

Кевин Дюрэнт принизил значение защиты для победы в чемпионате: «Надо попадать по кольцу»

Кевин Дюрэнт удивил, назвав ключевой фактор победы в чемпионате.

«Если хочешь выиграть чемпионат, нужно попадать по кольцу. Игра в защите? Мы можем поставить сюда любого из вас, будете пластаться влево и вправо, на согнутых ногах, не трогая мяч. Это просто. 

Но если мы говорим о победах на высоком уровне против лучших из лучших, этого недостаточно в баскетболе.

Надо отправлять мяч в корзину. Поэтому я и работаю над своей игрой так много», – заявил форвард «Рокетс».

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9104 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoКевин Дюрэнт
logoХьюстон
logoНБА
