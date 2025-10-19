Кевин Дюрэнт принизил значение защиты для победы в чемпионате: «Надо попадать по кольцу»
Кевин Дюрэнт удивил, назвав ключевой фактор победы в чемпионате.
«Если хочешь выиграть чемпионат, нужно попадать по кольцу. Игра в защите? Мы можем поставить сюда любого из вас, будете пластаться влево и вправо, на согнутых ногах, не трогая мяч. Это просто.
Но если мы говорим о победах на высоком уровне против лучших из лучших, этого недостаточно в баскетболе.
Надо отправлять мяч в корзину. Поэтому я и работаю над своей игрой так много», – заявил форвард «Рокетс».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9104 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости