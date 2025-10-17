Кевин Дюрэнт разделил основных игроков «Тандер» по упору на защитные и атакующие навыки

Кевин Дюрэнт ответил на вопрос болельщика про «Оклахому».

Форварда «Хьюстона» в соцсетях попросили оценить склонности игроков «Тандер» к защитному или атакующему баскетболу.

«Айзейя Джо, Аарон Уиггинс, Чет Холмгрен, Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс – это игроки атакующего плана, которые отрабатывают в защите.

Айзейя Хартенштайн, Лу Дорт, Алекс Карузо и Кэйсон Уоллес – больше играют в обороне, но показали, что способны попадать свои броски, и не являются обузой на другой стороне площадки. Их нельзя оставлять открытыми», – заключил Дюрэнт.