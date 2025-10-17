Джон Уолл: «Кевин Дюрэнт постарается доказать, что он не связан с проблемами «Финикса». Будет набирать 28-30 очков в среднем»
Джон Уолл ждет роста результативности от Кевина Дюрэнта.
Звездный форвард, оказавшийся в «Хьюстоне» в результате обмена, набирает 25 и более очков в среднем 16 сезонов подряд, со второго года в лиге. В прошлом чемпионате на его счету 26,6 очка при 59,8% бросковой эффективности.
«Он будет делать 28-30 в среднем. Думаю, Дюрэнт постарается доказать, что проблемы «Финикса» с ним не связаны. Он все еще «жнец смерти», – поделился бывший баскетболист.
