Кевин Дюрэнт о перепалках в соцсетях: «Когда не получаю свою дозу дофамина от игры, добираю это в твиттере»

Кевин Дюрэнт объяснил, зачем ввязывается в интернет-перепалки с фанатами.

«Когда не получаю свою дозу дофамина от игры, просто добираю это в твиттере.

Многие хотят моего внимания, но на самом деле оно им не нужно. Поэтому я даю им возможность засветиться, чтобы они получили свои 5 минут славы и поняли, что все не так просто, как кажется. Особенно на взводе я во время реабилитации.

Если я просыпаюсь в 8 утра, захожу в твиттер и вижу что-то слишком резкое, то сразу же атакую. Для меня это как утренний кофе. В сеть приходят люди, которые никогда в жизни не брали в руки баскетбольный мяч, никогда в жизни нормально даже не ускорялись, никогда не испытывали учащенного пульса. И они тебе говорят, как надо играть.

Эй, братан, ты не устоишь против меня. Ты даже в школьную команду не попадешь. И ты что-то там рассказываешь, как надо играть? Вот тогда я и начинаю унижать. Просто затыкаю», – признался 37-летний форвард «Рокетс».