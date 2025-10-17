Брайан Уиндхорст: «Очевидно, «Рокетс» не предлагают Дюрэнту 120 миллионов на два года. Цифра будет зависеть от Тари Исона»

ESPN обрисовал ситуацию с продлением Кевина Дюрэнта.

«Если бы переговоры шли по принципу «дать Кевину полную возможную сумму», соглашение уже было бы подписано. Ожидается, что «Хьюстон» попробует вместить Дюрэнта и Тари Исона и остаться ниже второго потолка», – заключил Тим Бонтемпс.

«Дюрэнт и его агент Рич Клейман оптимистично высказывались о продолжении сотрудничества с «Рокетс». Очевидно, что клуб не предлагает Дюрэнту 120 миллионов на 2 года, на которые он может рассчитывать, потому что сделка уже была бы заключена.

Идет какой-то торг. И конечная сумма будет зависеть от того, что случится с Тари Исоном в рамках работы с платежкой.

Не думаю, что нас ждет какая-то драма. Но вряд ли Дюрэнта страшит перспектива оказаться на рынке свободных агентов», – поделился Брайан Уиндхорст.