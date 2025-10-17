  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Очевидно, «Рокетс» не предлагают Дюрэнту 120 миллионов на два года. Цифра будет зависеть от Тари Исона»
0

Брайан Уиндхорст: «Очевидно, «Рокетс» не предлагают Дюрэнту 120 миллионов на два года. Цифра будет зависеть от Тари Исона»

ESPN обрисовал ситуацию с продлением Кевина Дюрэнта.

«Если бы переговоры шли по принципу «дать Кевину полную возможную сумму», соглашение уже было бы подписано. Ожидается, что «Хьюстон» попробует вместить Дюрэнта и Тари Исона и остаться ниже второго потолка», – заключил Тим Бонтемпс.

«Дюрэнт и его агент Рич Клейман оптимистично высказывались о продолжении сотрудничества с «Рокетс». Очевидно, что клуб не предлагает Дюрэнту 120 миллионов на 2 года, на которые он может рассчитывать, потому что сделка уже была бы заключена.

Идет какой-то торг. И конечная сумма будет зависеть от того, что случится с Тари Исоном в рамках работы с платежкой.

Не думаю, что нас ждет какая-то драма. Но вряд ли Дюрэнта страшит перспектива оказаться на рынке свободных агентов», – поделился Брайан Уиндхорст.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8672 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoХьюстон
logoТари Исон
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джон Уолл: «Кевин Дюрэнт постарается доказать, что он не связан с проблемами «Финикса». Будет набирать 28-30 очков в среднем»
4сегодня, 13:08
Кармело Энтони: «Алперен Шенгюн может быть претендентом на MVP»
15 октября, 10:18
26 очков Джабари Смита за 22 минуты позволили «Рокетс» одолеть «Пеликанс»
115 октября, 05:10Видео
Главные новости
Тайлер Хирро, Норман Пауэлл и Эндрю Уиггинс вряд ли получат продления от «Майами» в ближайшее время
10 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» примет «Реал», «Париж» встретится с «Хапоэлем Тель-Авив» и другие матчи
20 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» встретится с «Миннесотой», «Торонто» примет «Бруклин» и другие матчи
22 минуты назад
Крис Коллинсворт о серии с Джорданом на NBC: «Это будет погружение в образ мышления Майкла»
50 минут назад
«Поэтому я не могу поймать мяч». Игроки «Никс» проверили свою скорость реакции
сегодня, 16:05Видео
Директор по персоналу «Денвера» Джон Уоллес: «Хотели, чтобы Йокич снова начал получать удовольствие от баскетбола»
сегодня, 15:50
Брэдли Бил может дебютировать в составе «Клипперс» в матче с «Уорриорз»
сегодня, 15:15
22-й номер драфта-2023 Дарик Уайтхэд присоединился к «Оклахоме»
сегодня, 14:59
Никола Милутинов: «Украли победу у «Маккаби»
сегодня, 14:40
23-летний грузинский форвард Александр Мерквиладзе начнет профессиональную карьеру в «Арисе»
сегодня, 14:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Бахчешехиром»
20 минут назад
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» встретится с «Гравлин-Дюнкерком»
20 минут назад
Адриатическая лига. «Босна Роял» примет «Будучность», «Вена» встретится с «Мегой»
20 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Надеждой», МБА примет «Енисей» и другие матчи
сегодня, 14:03Live
Трент Форрест и Маркус Ховард не помогут «Басконии» в ближайших матчах
сегодня, 15:59
«Маккаби» и «Хапоэль» отправили Евролиге запрос о возвращении домашних матчей в Израиль (Las Provincias)
1сегодня, 14:52
Чейссон Рэндл подписал месячный контракт с «Лондоном»
сегодня, 14:15Фото
Крис Ледлум из «Ульма» стал MVP 3-го тура Еврокубка
сегодня, 14:09Фото
10-й пик драфта-2022 Джонни Дэвис присоединится к «Милуоки»
1сегодня, 11:54
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
вчера, 20:36