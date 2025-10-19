«Сперс» решили сохранить Бисмака Бийомбо в составе на сезон-25/26

«Сан-Антонио» принял важное решение по одному из игроков.

Центровой Бисмак Бийомбо (33 года, 206 см) сохранит место в составе и начнет сезон-25/26 в составе техасской команды.

Для конголезца это будет уже 15-й сезон в лиге. Ранее он также выступал за «Шарлотт», «Торонто», «Орландо», «Финикс», «Мемфис» и «Оклахому».

В прошлом сезоне Бийомбо провел 28 матчей (26 в старте) в составе «Сперс», в среднем набирая 5,1 очка и 5,6 подбора за игру за 19 минут на площадке.