Бисмак Бийомбо согласовал однолетний контракт с «Сан-Антонио»

Ветеран НБА проведет еще один сезон в составе «Сперс».

Как сообщает ESPN, центровой Бисмак Бийомбо согласовал новое однолетнее соглашение с «Сан-Антонио ».

Для 33-летнего конголезца это будет уже 15-й сезон в лиге. Ранее он также выступал за «Шарлотт», «Торонто», «Орландо», «Финикс», «Мемфис» и «Оклахому».

В прошлом сезоне Бийомбо провел 28 матчей в составе «Сперс» и в среднем набирал 5,1 очка и 5,6 подбора за игру за 19 минут на площадке.