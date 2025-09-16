0

«Сперс» объявили о продлении контракта с Бисмаком Бийомбо

Ветеран НБА официально вернулся в состав «Сперс».

Центровой Бисмак Бийомбо (33 года, 206 см) заключил соглашение с «Сан-Антонио». Подробности сделки не сообщаются.

Для конголезца это будет уже 15-й сезон в лиге. Ранее он также выступал за «Шарлотт», «Торонто», «Орландо», «Финикс», «Мемфис» и «Оклахому».

В прошлом сезоне Бийомбо провел 28 матчей (26 в старте) в составе «Сперс», в среднем набирая 5,1 очка и 5,6 подбора за игру за 19 минут на площадке.

Бисмак стал 14-м игроком в ростере техасцев с гарантированным контрактом.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Сан-Антонио»
