0

«Сперс» отчислили Айзейю Миллера

«Сперс» произвели перестановки в составе.

«Сан-Антонио» расстался с разыгрывающим Айзейей Миллером (26 лет, 183 см), который подписал негарантированный контракт Exhibit 10 в минувшие выходные.

В прошлом сезоне в 30 матчах за фарм-команду техасцев Айзейя в среднем набирал 15,9 очка, 6,5 подбора, 2,7 передачи и 2,4 перехвата за игру. Ожидается, что он снова будет выступать за «Остин Сперс».

Отчисление Миллера открыло возможность для подписания Бисмака Бийомбо. В ростере «Сан-Антонио» на данный момент снова максимальное для межсезонья количество игроков – 21.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кита Смита
