«Уорриорз» и «Сан-Антонио» интересовались возможностью заполучить Трея Мерфи из «Пеликанс»
Трей Мерфи стал объектом интереса на рынке обменов.
25-летний форвард набирал 21,2 очка, 5,1 подбора, 3,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем в прошедшем сезоне.
«Источники говорят, что «Уорриорз» сильно интересовались Мерфи и обращались к «Новому Орлеану» этим летом. «Пеликанс» отмахиваются от любых предложений по игроку, очень высоко его оценивая. Контракт игрока на 25 миллионов в следующем году привлекателен настолько же, насколько его талант.
Другим претендентом на форварда является «Сан-Антонио», – сообщил инсайдер Джейк Фишер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
