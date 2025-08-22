«Уорриорз» и «Сан-Антонио» интересовались возможностью заполучить Трея Мерфи из «Пеликанс»

Трей Мерфи стал объектом интереса на рынке обменов.

25-летний форвард набирал 21,2 очка, 5,1 подбора, 3,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем в прошедшем сезоне.

«Источники говорят, что «Уорриорз» сильно интересовались Мерфи и обращались к «Новому Орлеану» этим летом. «Пеликанс» отмахиваются от любых предложений по игроку, очень высоко его оценивая. Контракт игрока на 25 миллионов в следующем году привлекателен настолько же, насколько его талант.

Другим претендентом на форварда является «Сан-Антонио », – сообщил инсайдер Джейк Фишер.