2

«Уорриорз» и «Сан-Антонио» интересовались возможностью заполучить Трея Мерфи из «Пеликанс»

Трей Мерфи стал объектом интереса на рынке обменов.

25-летний форвард набирал 21,2 очка, 5,1 подбора, 3,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем в прошедшем сезоне.

«Источники говорят, что «Уорриорз» сильно интересовались Мерфи и обращались к «Новому Орлеану» этим летом. «Пеликанс» отмахиваются от любых предложений по игроку, очень высоко его оценивая. Контракт игрока на 25 миллионов в следующем году привлекателен настолько же, насколько его талант.

Другим претендентом на форварда является «Сан-Антонио», – сообщил инсайдер Джейк Фишер.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3602 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
возможные переходы
logoТрей Мерфи
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСан-Антонио
logoНовый Орлеан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонатан Куминга может подписать краткосрочный контракт с «Голден Стэйт»
142 июля, 14:45
Влетаем в новый сезон прямо с драфта: почему все смеются над «Бруклином», как «Пеликанс» сошли с ума, кто еще удивил?
2329 июня, 09:00Трибуна
Билл Симмонс: «На месте «Сперс» попытался бы заполучить Трея Мерфи вместо Кевина Дюрэнта»
611 июня, 06:30
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» встретится с «Миннесотой», «Финикс» сыграет с «Голден Стэйт»
вчера, 21:02
10 из 15 опрошенных ФИБА экспертов назвали Сербию фаворитом Евробаскета-2025
1вчера, 20:20
Адвокат отца Джейлена Брауна настаивает на версии самообороны его подзащитного против пистолета
5вчера, 20:05
ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/2 финала. Испания разгромила Латвию (81:24), Словения победила Германию
1вчера, 19:55
«Индиана» рассталась с ассистентом главного тренера Майком Вейнаром по обоюдному согласию
1вчера, 19:23
Товарищеские матчи. Эстония уступила Великобритании, Греция без Янниса Адетокумбо справилась с Италией
вчера, 19:11
Эрик Споэльстра: «У нас интернациональная команда в этом году. Надеюсь, будем значительно лучше»
вчера, 18:55
«Голден Стэйт» неоднократно за последний год пытался заполучить Леброна Джеймса
9вчера, 18:15
Лэрри Нэнс-младший: «Очень не понравилось быть свободным агентом. Предпочитаю иметь работу»
вчера, 17:52
Венсан Пуарье перенесет операцию на колене и будет восстанавливаться минимум 4 месяца
вчера, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
Колин Каслтон присоединится к «Орландо»
вчера, 20:59
Бразилия опережает США в предварительном рейтинге ФИБА на чемпионат Америки
вчера, 19:54Фото
Айзейя Майк завершает переговоры о переходе в «Баварию»
вчера, 18:40
Сату Сабалли о матчах бэк-ту-бэк: «Ужас. Им нет дела до здоровья игроков»
1вчера, 18:27
Неэмиаш Кета и Траванте Уильямс – в финальном составе сборной Португалии на Евробаскет-2025
вчера, 15:45
Томаш Саторански пропустит Евробаскет из-за проблем со спиной, Вит Крейчи – лидер финального состава сборной Чехии
вчера, 14:20
«Партизан» официально расстался с Айзейей Майком
вчера, 13:47Фото
Акилле Полонара вернется в «Динамо Сассари» после лечения от миелоидного лейкоза
вчера, 13:40Фото
Александер Секулич о поражении от Сербии: «Возможно, Луке придется немного смириться с тем, что качество здесь тоже имеет значение»
вчера, 11:39
Девон Акун-Перселл покинул УНИКС
1вчера, 10:57