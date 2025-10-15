Кармело Энтони: «Алперен Шенгюн может быть претендентом на MVP»
Кармело Энтони высоко оценивает потенциал «Хьюстона».
«Алперен Шенгюн может быть претендентом на MVP. Просто подумайте, Кевин Дюрэнт никогда не играл с «большим», которому можно просто швырнуть мяч и который обеспечит развитие нападения. С баскетболом похожим на Йокича.
У Кей Ди никогда не было такого центрового. Не было универсального защитника типа Амена Томпсона, который способен брать на себя столько функций.
Вокруг него всегда были защитники: Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Кайри Ирвинг, Стеф Карри и Клэй Томпсон. А теперь он может действовать в качестве «винга», играть в пик-н-ролл с Шенгюном или просто отдавать ему мяч в краску. А обороне придется делать выбор из двух плохих опций в любой ситуации», – заключил Энтони.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony
