Амен Томпсон: «Мистер замок» – моя цель. Вижу себя лучшим защищающимся игроком НБА»
Амен Томпсон максимально высоко оценил свой уровень игры в защите.
«Я делаю то, что нужно команде. Считаю себя универсальным игроком. Вам нужно, чтобы я проявил себя лидером? Могу это сделать. Требуется, чтобы я играл без мяча? Вполне могу это сделать. Хотите, чтобы я играл с мячом? Способен и на это.
«Мистер замок» – определенно моя цель. Вижу себя лучшим защищающимся игроком НБА», – заявил 22-летний защитник «Хьюстона», который готовится провести третий сезон в лиге.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8816 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Playoffs
