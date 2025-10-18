1

Амен Томпсон: «Мистер замок» – моя цель. Вижу себя лучшим защищающимся игроком НБА»

Амен Томпсон максимально высоко оценил свой уровень игры в защите.

«Я делаю то, что нужно команде. Считаю себя универсальным игроком. Вам нужно, чтобы я проявил себя лидером? Могу это сделать. Требуется, чтобы я играл без мяча? Вполне могу это сделать. Хотите, чтобы я играл с мячом? Способен и на это.

«Мистер замок» – определенно моя цель. Вижу себя лучшим защищающимся игроком НБА», – заявил 22-летний защитник «Хьюстона», который готовится провести третий сезон в лиге.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Playoffs
