Амен Томпсон: «Мистер замок» – моя цель. Вижу себя лучшим защищающимся игроком НБА»

Амен Томпсон максимально высоко оценил свой уровень игры в защите.

«Я делаю то, что нужно команде. Считаю себя универсальным игроком. Вам нужно, чтобы я проявил себя лидером? Могу это сделать. Требуется, чтобы я играл без мяча? Вполне могу это сделать. Хотите, чтобы я играл с мячом? Способен и на это.

«Мистер замок» – определенно моя цель. Вижу себя лучшим защищающимся игроком НБА », – заявил 22-летний защитник «Хьюстона », который готовится провести третий сезон в лиге.