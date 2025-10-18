  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джини Басс не знала, что такое право на обмен пиками, во время обсуждения перехода Энтони Дэвиса в «Лейкерс»
4

Джини Басс не знала, что такое право на обмен пиками, во время обсуждения перехода Энтони Дэвиса в «Лейкерс»

Владелица калифорнийского клуба не понимала один из механизмов обменов.

Когда бывший исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин предложил включить в сделку по обмену Энтони Дэвиса право на обмен пиками, генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка заявил, что рассмотрит это предложение.

Несколько дней спустя они снова поговорили. После этого Гриффин собрал руководящий состав своего клуба в конференц-зале, чтобы сообщить обновленную информацию. Он рассказал группе, что разговор принял странный оборот. По словам нескольких сотрудников «Пеликанс», Гриффин сказал, что Пелинка сообщил ему, будто Джини Басс не знает, что такое право на обмен пиками.

Сначала Гриффин предположил, что это просто переговорная тактика, поскольку генеральные менеджеры часто винят владельцев в затягивании переговоров. Но затем, как рассказал Гриффин своей группе, Пелинка задал вопрос: если бы их роли поменялись, как бы Гриффин объяснил, что такое право на обмен пиками, своему боссу?  Услышав эту историю, руководящий состав «Пеликанс» разразился смехом.

Право на обмен пиками позволяет получившей его команде по ее желанию обменяться выборами в рамках одного драфта с предоставившей это право командой.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8922 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
Джини Басс
logoЛейкерс
logoНовый Орлеан
logoЭнтони Дэвис
logoРоб Пелинка
logoНБА
Дэвид Гриффин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Условием перехода Кавая Ленарда в «Лейкерс» была доля в клубе (The Athletic)
3525 сентября, 18:13
Джини Басс: «Не могу придумать лучшего представителя баскетбола «Лейкерс», чем Лука Дончич»
425 сентября, 09:45
Пау Газоль: «Джерри Басс сделал «Лейкерс» культовыми, а Джини невероятно успешно продолжила его дело»
721 сентября, 15:42
Главные новости
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Енисей», «Бетсити Парма» играет с «Автодором»
216 минут назадLive
Ник Янг сравнил Кэма Томаса с Девином Букером: «Набрал 71 очко, ни черта не пасовал, все, что Букер делал, – это бросал мяч в кольцо, и ему заплатили!»
256 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Джеймс Харден, на самом деле, не в такой уж хорошей форме»
сегодня, 10:51
Георгиос Папаяннис выбыл на 8 месяцев, Эрджан Османи пропустит 3 недели
сегодня, 09:39
Гэйб Винсент займет место травмированного Леброна Джеймса в стартовой пятерке «Лейкерс» на первый матч сезона
3сегодня, 09:20
«Финикс» сохранит Джордана Гудвина, отчислит Джареда Батлера
2сегодня, 07:40
«Чикаго» отчислил Мэка Маккланга через 3 часа после подписания
10сегодня, 07:20
Джоэл Эмбиид о 8 передачах: «Меня не включают даже в Топ-100 НБА. Надо подстраиваться и как-то помогать команде»
2сегодня, 07:13
Кендрик Перкинс раскритиковал Беверли за слова о том, что женский «Лас-Вегас» способен победить команду НБА
8сегодня, 06:57
«Майами» отчислил Прешеса Ачиуву, Итана Томпсона, Дэйна Дэйнджу и Беза Мбенга
3сегодня, 06:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Сакраменто» отчислил Теренса Дэвиса
6 минут назад
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» сыграет с «Петким Спор»
16 минут назад
Матиас Лессор вернется на площадку через 3 недели
сегодня, 09:55
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с КРКА
сегодня, 08:53
Чемпионат Греции. «Промитеас» встретится с ПАОКом, АЕК примет «Кардицас» и другие матчи
сегодня, 08:45
Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 08:35
Чемпионат Италии. «Венеция» встретится с «Триестом»
сегодня, 08:23
ACB. «Тенерифе» встретится с «Мурсией», «Сарагоса» сыграет с «Бреоганом» и другие матчи
сегодня, 08:09
«Орландо» подпишет Колина Каслтона на двусторонний контракт
сегодня, 07:12
Адриатическая лига. «Босна Роял» уступила «Будучности», «Вена» справилась с «Мегой»
вчера, 20:55