Джини Басс не знала, что такое право на обмен пиками, во время обсуждения перехода Энтони Дэвиса в «Лейкерс»

Владелица калифорнийского клуба не понимала один из механизмов обменов.

Когда бывший исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин предложил включить в сделку по обмену Энтони Дэвиса право на обмен пиками, генменеджер «Лейкерс » Роб Пелинка заявил, что рассмотрит это предложение.

Несколько дней спустя они снова поговорили. После этого Гриффин собрал руководящий состав своего клуба в конференц-зале, чтобы сообщить обновленную информацию. Он рассказал группе, что разговор принял странный оборот. По словам нескольких сотрудников «Пеликанс», Гриффин сказал, что Пелинка сообщил ему, будто Джини Басс не знает, что такое право на обмен пиками.

Сначала Гриффин предположил, что это просто переговорная тактика, поскольку генеральные менеджеры часто винят владельцев в затягивании переговоров. Но затем, как рассказал Гриффин своей группе, Пелинка задал вопрос: если бы их роли поменялись, как бы Гриффин объяснил, что такое право на обмен пиками, своему боссу? Услышав эту историю, руководящий состав «Пеликанс» разразился смехом.

Право на обмен пиками позволяет получившей его команде по ее желанию обменяться выборами в рамках одного драфта с предоставившей это право командой.