2

Ник Янг сравнил Кэма Томаса с Девином Букером: «Набрал 71 очко, ни черта не пасовал, все, что Букер делал, – это бросал мяч в кольцо, и ему заплатили!»

Янг не понимает, почему к Томасу и Букеру относятся по-разному.

«Какая разница между ним и Девином Букером? Все, что Букер делал, – это бросал гребаный мяч в корзину. Он набрал 71 очко, ни черта не пасовал, все, что он делал, – это бросал мяч, и ему заплатили! В чем разница между ним и Кэмом… Кэмом… как там его! Кэмом Томасом! Нельзя относиться к нему по-другому, потому что он набирает очки. Я не понимаю этого дерьма!» – сказал Янг.

В этом межсезонье Кэм Томас не смог договориться об условиях контракта с «Бруклином» и принял квалификационное предложение на 1 год и 6 млн долларов. 23-летний защитник набирал 24 очка, 3,3 подбора и 3,8 передачи в прошедшей «регулярке», реализуя 43,8% бросков с игры и 34,9% трехочковых.

Девин Букер продлил соглашение с «Финиксом» и за следующие 5 лет заработает порядка 316 миллионов. В прошедшем чемпионате он набирал 25,6 очка (46,1% с игры, 33,2% из-за дуги), 4,1 подбора и 7,1 передачи в среднем.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8922 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Гилберта Аренаса
