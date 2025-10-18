Матиас Лессор вернется на площадку через 3 недели

Центровой «Панатинаикоса» скоро сможет помочь команде.

«Мы ожидаем, что Лессор полностью восстановится и вернется на паркет через три недели», – заявил главный тренер Эргин Атаман после вчерашней победы над «Анадолу Эфесом».

Лессор, который сломал малоберцовую кость 19 декабря, ненадолго вернулся во время «Финала четырех» Евролиги в Абу-Даби 25 мая, но снова выбыл из строя во время финальной серии греческой лиги.

«Участие Лессора в «Финале четырех» не было просчетом», – ранее заявил Атаман. «Он был готов после месяца упорных индивидуальных и некоторых командных тренировок. Хотел играть. Но он пропустил четыре месяца и потерял ритм».

Этим летом Лессор был вызван главным тренером сборной Франции Фредериком Фату в расширенный состав из 18 игроков для подготовки к Евробаскету-2025. Однако медицинские осмотры как со стороны «Панатинаикоса », так и со стороны национальной команды показали, что центровой не успеет восстановиться к сроку.