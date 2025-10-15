Видео
2

Амен Томпсон и Хосе Альварадо сцепились в предсезонном матче, но избежали удаления

В матче «Рокетс» и «Пеликанс» чуть не случилась драка.

Амен Томпсон жестко отреагировал на выходящие за рамки правил защитные действия Хосе Альварадо, и защитники сцепились в короткой схватке, которая чуть не переросла в драку.

По результатам инцидента Альварадо получил технический фол в дополнение к персональному. Томпсону выписали неспортивный 1-й степени. Баскетболисты смогли продолжить выступление в матче.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?2733 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
предсезонные матчи
logoХосе Альварадо
logoХьюстон
logoАмен Томпсон
logoНБА
logoНовый Орлеан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мог сделать и что-нибудь покруче». Зайон Уильямсон показал фирменный данк с полным оборотом в матче с «Хьюстоном»
2сегодня, 06:59Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» уступил «Оклахоме», 35 очков Батлера помогли «Финиксу» справиться с «Лейкерс» и другие результаты
23сегодня, 06:14
Джеремайя Фирс набрал 20 очков за 22 минуты в проигранном матче с «Хьюстоном»
сегодня, 05:30Видео
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Виктор Вембаньяма может быть выше 230 сантиметров»
16 минут назад
Джейлен Грин усугубил травму задней поверхности бедра и пропустит открытие регулярного сезона
40 минут назад
Дон Стэйли: «В НБА вряд ли возьмут женщину главным тренером при моей жизни»
145 минут назад
Мэт Ишбиа подал встречный иск против миноритарных владельцев «Санз», жалуясь на непомерные (+60%) запросы по стоимости их долей в команде
1сегодня, 08:15
Джей Джей Редик о проигрыше «Финиксу»: «Сделали шаг вперед в защите против «Голден Стэйт» и шаг назад сегодня»
1сегодня, 07:54
Джо Маззулла изменил формат товарищеского матча бостонских медиа и уничтожил их с командой тренеров «Селтикс» – 57:4
3сегодня, 07:40Видео
Лука Дончич: «Чувствовал себя на площадке даже лучше, чем ожидалось»
сегодня, 07:10
«Мог сделать и что-нибудь покруче». Зайон Уильямсон показал фирменный данк с полным оборотом в матче с «Хьюстоном»
2сегодня, 06:59Видео
Winline Basket Cup. «Бетсити Парма» примет «Локомотив-Кубань»
сегодня, 06:42
Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Зенит», ЦСКА сыграет с «Пари НН»
сегодня, 06:33
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Литкабелис» встретится с «Ульмом», «Панионис» примет «Бурк» и другие матчи
сегодня, 06:23
Amazon Prime показал свою студию NBA on Prime на дебютный сезон телетрансляций
2сегодня, 04:30Фото
Еврокубок. «Тюрк Телеком» победил «Будучность», «Гамбург» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 19:59
«Монако» подписал контракт с Чимези Мету (Sport24)
вчера, 19:31
Скотт Лайден присоединился к «Филадельфии» в роли скаута
1вчера, 17:56
Миленко Богичевич после поражения от «Уралмаша»: «Доволен тем, что команда в очередной раз проявила характер»
вчера, 17:24
Тэйлен Хортон-Такер не сыграет против «Дубая» из-за травмы паха
вчера, 16:55
Йовица Арсич о поражении от УНИКСа «К сожалению, у нас недостаточно глубины скамейки, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
вчера, 15:43
«Милан» близок к подписанию Нэйта Сестины
вчера, 15:34
Велимир Перасович после победы над «Енисеем»: «Приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров»
вчера, 15:17