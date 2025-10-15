Амен Томпсон и Хосе Альварадо сцепились в предсезонном матче, но избежали удаления

В матче «Рокетс» и «Пеликанс» чуть не случилась драка.

Амен Томпсон жестко отреагировал на выходящие за рамки правил защитные действия Хосе Альварадо , и защитники сцепились в короткой схватке, которая чуть не переросла в драку.

По результатам инцидента Альварадо получил технический фол в дополнение к персональному. Томпсону выписали неспортивный 1-й степени. Баскетболисты смогли продолжить выступление в матче.