Чемпионат Греции. «Промитеас» встретится с ПАОКом, АЕК примет «Кардицас» и другие матчи

Сегодня, 18 октября, в рамках чемпионата Греции пройдут четыре матча.

«Промитеас» примет ПАОК, АЕК сыграет с «Кардицасом».

Чемпионат Греции 

Регулярный чемпионат

Положение команд: АЕК – 2-0, Перистери – 2-0, Олимпиакос – 2-0, Кардицас – 1-0, Ираклис – 1-1, Панатинаикос – 1-1, ПАОК – 1-1, Колоссос – 1-1, Промитеас – 1-1, Миконос – 0-1, Паниониос – 0-2, Марусси – 0-2, Арис – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
