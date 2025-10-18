«Сакраменто» отчислил Теренса Дэвиса

Дэвис покинул состав «Кингс».

По информации инсайдера Марка Спирса, «Сакраменто » принял решение отчислить защитника Теренса Дэвиса (28 лет, 193 см). В результате в составе команды осталось 18 игроков.

Дэвис присоединился к «Кингс» в апреле, подписав двухлетний контракт. Клуб не стал гарантировать зарплату на сезон-2025/26 и отчислил игрока в начале сентября. Затем Дэвис подписал соглашение по схеме Exhibit 10, которое теперь было расторгнуто.

Дэвис провел 5 лет в НБА. В прошлом сезоне баскетболист в основном выступал в G-лиге, набирая 14,3 очка, 4,7 подбора, 2,8 передачи и 1,1 перехвата в среднем.

28-летний игрок не был выбран на драфте 2019 года и начал свою карьеру в «Торонто» (2019-21), после чего выступал за «Кингс» в два разных периода (2021-23, 2025). В 2020 году он также был включен во вторую сборную новичков НБА .