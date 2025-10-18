0

Брайан Уиндхорст: «Джеймс Харден, на самом деле, не в такой уж хорошей форме»

Инсайдер ESPN поделился информацией о физическом состоянии звезды «Клипперс».

«Джеймс Харден, на самом деле, не в такой уж хорошей форме. Это одна из вещей, которую отмечают скауты, говоря, что Харден в это время года бывал и в лучших кондициях», – сказал Уиндхорст.

В прошлом сезоне Харден сыграл за «Клипперс» в 79 матчах. В среднем он набирал 22,8 очка, 5,8 подбора и 8,7 передачи за игру при 41% попаданий с игры и 35,2% из-за дуги. 11-кратный участник Матча всех звезд был включен в третью символическую сборную НБА.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8923 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: DallasHoopsJournal.com
logoДжеймс Харден
Брайан Уиндхорст
logoКлипперс
logoНБА
