Брайан Уиндхорст: «Джеймс Харден, на самом деле, не в такой уж хорошей форме»

Инсайдер ESPN поделился информацией о физическом состоянии звезды «Клипперс».

«Джеймс Харден , на самом деле, не в такой уж хорошей форме. Это одна из вещей, которую отмечают скауты, говоря, что Харден в это время года бывал и в лучших кондициях», – сказал Уиндхорст.

В прошлом сезоне Харден сыграл за «Клипперс » в 79 матчах. В среднем он набирал 22,8 очка, 5,8 подбора и 8,7 передачи за игру при 41% попаданий с игры и 35,2% из-за дуги. 11-кратный участник Матча всех звезд был включен в третью символическую сборную НБА .