ACB. «Тенерифе» встретится с «Мурсией», «Сарагоса» сыграет с «Бреоганом» и другие матчи
Сегодня, 18 октября, в рамках чемпионата Испании пройдут четыре матча.
«Тенерифе» примет «Мурсию», «Сарагоса» встретится с «Бреоганом».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Валенсия – 2-0, Тенерифе – 2-0, Уникаха – 2-0, Мурсия – 2-0, Форса Льейда – 2-0, Ховентуд – 2-0, Реал – 1-1, Сан-Пабло Бургос – 1-1, Манреса – 1-1, Сарагоса – 1-1, Бильбао – 1-1, Баскония – 1-1, Бреоган – 0-2, Барселона – 0-2, Гранада – 0-2, Гран-Канария – 0-2, Жирона – 0-2, Андорра – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8877 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости