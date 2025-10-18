0

ACB. «Тенерифе» встретится с «Мурсией», «Сарагоса» сыграет с «Бреоганом» и другие матчи

Сегодня, 18 октября, в рамках чемпионата Испании пройдут четыре матча.

«Тенерифе» примет «Мурсию», «Сарагоса» встретится с «Бреоганом».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Валенсия – 2-0, Тенерифе – 2-0, Уникаха – 2-0, Мурсия – 2-0, Форса Льейда – 2-0, Ховентуд – 2-0, Реал – 1-1, Сан-Пабло Бургос – 1-1, Манреса – 1-1, Сарагоса – 1-1, Бильбао – 1-1, Баскония – 1-1, Бреоган – 0-2, Барселона – 0-2, Гранада – 0-2, Гран-Канария – 0-2, Жирона – 0-2, Андорра – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8877 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Испании
результаты
logoМанреса
logoГран-Канария
logoАндорра
logoБреоган
logoСарагоса
logoМурсия
logoЖирона
logoТенерифе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Валенсия» не стала продлевать сотрудничество с Ике Ироэгбу
16 октября, 10:13
Бывший игрок НБА Трент Форрест повторил рекорд чемпионата Испании по точным штрафным с 100% реализации (19)
313 октября, 08:30
ACB. «Баскония» победила «Реал», «Барселона» проиграла «Форса Льеде» и другие результаты
12 октября, 19:16
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Енисей» примет ЦСКА, «Бетсити Парма» сыграет с «Автодором»
сегодня, 07:57
«Финикс» сохранит Джордана Гудвина, отчислит Джареда Батлера
1сегодня, 07:40
«Чикаго» отчислил Мэка Маккланга через 3 часа после подписания
6сегодня, 07:20
Джоэл Эмбиид о 8 передачах: «Меня не включают даже в Топ-100 НБА. Надо подстраиваться и как-то помогать команде»
1сегодня, 07:13
«Майами» отчислил Прешеса Ачиуву, Итана Томпсона, Дэйна Дэйнджу и Беза Мбенга
2сегодня, 06:57
Кендрик Перкинс раскритиковал Беверли за слова о том, что женский «Лас-Вегас» способен победить команду НБА
5сегодня, 06:57
«Филадельфия» в новом сезоне не будет выпускать Джоэла Эмбиида во время бэк-ту-бэков
3сегодня, 06:41
«Чикаго» отчислил Юки Кавамуру, подписал Трентина Флауэрса
1сегодня, 06:26
«Никс» решили расстаться с Гаррисоном Мэтьюзом и сохранить Лэндри Шэмета
1сегодня, 06:19
«Юта» отчислила Мо Бамбу
5сегодня, 06:09
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с КРКА
19 минут назад
Чемпионат Греции. «Промитеас» встретится с ПАОКом, АЕК примет «Кардицас» и другие матчи
27 минут назад
Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи
37 минут назад
Чемпионат Италии. «Венеция» встретится с «Триестом»
49 минут назад
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» примет «Бешикташ», «Тюрк Телеком» сыграет с «Петким Спор»
55 минут назад
«Орландо» подпишет Колина Каслтона на двусторонний контракт
сегодня, 07:12
Адриатическая лига. «Босна Роял» уступила «Будучности», «Вена» справилась с «Мегой»
вчера, 20:55
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» справился с «Гравлин-Дюнкерком»
вчера, 20:30
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» справилось с «Надеждой», МБА разгромила «Енисей» и другие результаты
вчера, 19:00
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бахчешехиру»
вчера, 18:50