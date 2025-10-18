Эй Джей Лоусон согласовал двусторонний контракт с «Торонто»
«Рэпторс» подпишут Эй Джей Лоусона.
25-летний защитник (198 см) согласовал двусторонний контракт с «Торонто».
В прошлом сезоне Лоусон отыграл 26 матчей за канадский клуб, набирая 9,1 очка, 3,3 подбора и 1,2 передачи за 18,7 минуты в среднем.
Баскетболист не был выбран на драфте-2021 НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
