Джоэл Эмбиид: «Не скажу, что мне снова 18, но чувствую себя хорошо ментально и физически»

Джоэл Эмбиид оценил возвращение на площадку.

Центровой набрал 14 очков (5 из 10 с игры, 2 из 4 трехочковых, 2 из 2 штрафных), 7 подборов и 8 передач за 18,5 минуты в предсезонном матче против «Миннесоты» (126:110). Баскетболист вернулся в состав после операции на колене.

«Не хочу вспоминать прошлое. Сейчас я в хорошем состоянии ментально и физически. Очень рад снова взять в руки мяч и заниматься баскетболом, тем, что я люблю.

Не могу сказать, что мне снова 18. Такого не будет. Сейчас учусь заново, день за днем. Иногда все замечательно, иногда немного некомфортно. Надо адаптироваться и делать все правильно», – заключил Эмбиид.