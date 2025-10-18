0

Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» примет «Бешикташ», «Тюрк Телеком» сыграет с «Петким Спор»

18 октября в чемпионате Турции пройдут три матча.

«Эсенлер Эрокспор» встретится с «Бешикташем», «Тюрк Телеком» примет «Петким Спор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Бахчешехир – 4-0,Бешикташ – 3-0,  Анадолу Эфес – 3-0, Трабзонспор – 2-1, Фенербахче – 2-1, Тофаш – 2-1, Галатасарай – 2-1, Маниса – 1-2, Петким Спор – 1-2, Мерсин – 1-2, Бурсаспор – 1-2, Меркезефенди – 1-2, Каршияка – 1-2, Эсенлер Эроспор – 1-2, Тюрк Телеком – 0-3, Бююкчекмедже – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8877 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Турции
результаты
logoБурсаспор
logoБешикташ
logoПетким Спор
logoЭсенлер Эрокспор
logoМаниса
logoТюрк Телеком
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бахчешехиру»
вчера, 18:50
«Анадолу Эфес» отрицает слухи о том, что Роландс Шмитс может покинуть клуб
16 октября, 05:15
«Фенербахче» намерен продлить сотрудничество с Шарунасом Ясикявичюсом
15 октября, 11:59
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Енисей» примет ЦСКА, «Бетсити Парма» сыграет с «Автодором»
сегодня, 07:57
«Финикс» сохранит Джордана Гудвина, отчислит Джареда Батлера
1сегодня, 07:40
«Чикаго» отчислил Мэка Маккланга через 3 часа после подписания
6сегодня, 07:20
Джоэл Эмбиид о 8 передачах: «Меня не включают даже в Топ-100 НБА. Надо подстраиваться и как-то помогать команде»
1сегодня, 07:13
«Майами» отчислил Прешеса Ачиуву, Итана Томпсона, Дэйна Дэйнджу и Беза Мбенга
2сегодня, 06:57
Кендрик Перкинс раскритиковал Беверли за слова о том, что женский «Лас-Вегас» способен победить команду НБА
5сегодня, 06:57
«Филадельфия» в новом сезоне не будет выпускать Джоэла Эмбиида во время бэк-ту-бэков
3сегодня, 06:41
«Чикаго» отчислил Юки Кавамуру, подписал Трентина Флауэрса
1сегодня, 06:26
«Никс» решили расстаться с Гаррисоном Мэтьюзом и сохранить Лэндри Шэмета
1сегодня, 06:19
«Юта» отчислила Мо Бамбу
5сегодня, 06:09
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с КРКА
19 минут назад
Чемпионат Греции. «Промитеас» встретится с ПАОКом, АЕК примет «Кардицас» и другие матчи
27 минут назад
Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи
37 минут назад
Чемпионат Италии. «Венеция» встретится с «Триестом»
49 минут назад
ACB. «Тенерифе» встретится с «Мурсией», «Сарагоса» сыграет с «Бреоганом» и другие матчи
сегодня, 08:09
«Орландо» подпишет Колина Каслтона на двусторонний контракт
сегодня, 07:12
Адриатическая лига. «Босна Роял» уступила «Будучности», «Вена» справилась с «Мегой»
вчера, 20:55
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» справился с «Гравлин-Дюнкерком»
вчера, 20:30
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» справилось с «Надеждой», МБА разгромила «Енисей» и другие результаты
вчера, 19:00
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бахчешехиру»
вчера, 18:50