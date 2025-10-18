0

«Майами» согласовал двусторонний контракт с Джамиром Янгом

«Хит» решили конвертировать соглашения Янга.

25-летний разыгрывающий в августе подписал контракт типа Exhibit 10, который теперь был преобразован в двусторонний контракт.

В прошлом сезоне Янг сыграл 6 матчей за «Чикаго», а также выступал в G-лиге, набирая 21,7 очка, 4,5 подбора, 7 передач и 1,9 перехвата в среднем за матч.

