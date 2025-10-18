«Майами» согласовал двусторонний контракт с Джамиром Янгом
«Хит» решили конвертировать соглашения Янга.
25-летний разыгрывающий в августе подписал контракт типа Exhibit 10, который теперь был преобразован в двусторонний контракт.
В прошлом сезоне Янг сыграл 6 матчей за «Чикаго», а также выступал в G-лиге, набирая 21,7 очка, 4,5 подбора, 7 передач и 1,9 перехвата в среднем за матч.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8946 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости