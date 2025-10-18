«Баскония» заключила краткосрочный контракт с Коби Симмонсом

Американский разыгрывающий присоединился к испанскому клубу.

«Баскония» объявила о подписании соглашения с Коби Симмонсом (28 лет, 196 см) сроком на два месяца с возможностью продления до конца сезона.

В прошлом сезоне разыгрывающий выступал в чемпионате Китая за «Чжэцзян Голден Буллс», набирая в среднем 15,4 очка, 3,4 подбора и 5,1 передачи.

Симмонс не был выбран на драфте НБА 2017 года, но начал свою профессиональную карьеру в том же году в «Мемфисе». С тех пор он успел поиграть в НБА, G-лиге и на международной арене, выступая за «Гриззлис», «Кливленд», «Шарлотт» и «Торонто», а также в клубах Польши и Китая.

За четыре сезона в НБА Симмонс в среднем набирал 5,3 очка (41,7% с игры, 26,9% из-за дуги), 1,5 подбора и 2 передачи в 42 играх.

На данный момент «Баскония » является единственной командой в Евролиге, не одержавшей ни одной победы (0-5). К тому же, клуб столкнулся с травмами игроков задней линии: Трент Форрест (задняя поверхность бедра) и Маркус Ховард (палец).