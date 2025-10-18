0

Чемпионат Италии. «Венеция» встретится с «Триестом»

18 октября в рамках чемпионата Италии пройдет один матч.

«Венеция» примет «Триест».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 2-0, Брешия – 2-0, Трапани Шарк – 2-0, Дертона – 2-0,Венеция – 1-1, Реджо-Эмилия – 1-1, Канту – 1-1, Варезе – 1-1, Тренто – 1-1, Милан – 1-1, Триест – 1-1, Ваноли Кремона – 1-1, Динамо Сассари – 0-2, Наполи – 0-2, Тревизо – 0-2, Удине – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Италии
результаты
logoРейер Венеция
logoТриест
