«Новый Орлеан» воспользовался опциями на сезон-2026/27 в контрактах Ива Мисси и Джордана Хоукинса

Ив Мисси и Джордан Хоукинс остаются в «Пеликанс».

Клуб воспользовался опциями на сезон-2026/27 в первых контрактах молодых игроков.

Для Мисси (21 год, центровой) это будет 3-й сезон с зарплатой около 3,5 миллиона. В первый год в НБА он набирал 9,1 очка, 8,2 подбора и 1,4 блок-шота в среднем.

Для Хоукинса (23 года, защитник) сезон-26/27 станет заключительным (4-м) в контракте новичка с зарплатой в 7 миллионов. В прошлом чемпионате игрок набирал 10,8 очка, 2,8 подбора и 1,2 передачи.