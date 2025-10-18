Джаред Батлер и Прешес Ачиува являются главными целями клубов Евролиги после волны отчислений в НБА

Евролига следит за последними изменениями составов в НБА.

Американские клубы завершают формирование ростеров перед началом регулярного сезона и освобождают игроков, не прошедших просмотры.

На данный момент главными целями команд Евролиги являются разыгрывающий Джаред Батлер (25 лет, 191 см), расставшийся с «Финиксом», и форвард Прешес Ачиува (26 лет, 203 см), не попавший в «Хит».

Агенты обоих игроков уже ведут предварительные переговоры в Европе.