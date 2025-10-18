0

Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи

18 октября в чемпионате Франции пройдут пять матчей.

«Шоле» сыграет с «Элан Шалоном», «Ле-Ман» примет «Бурк».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Нантер – 3-0, Виллербан – 3-0, Шоле – 2-1, Ле-Ман – 2-1, Лимож – 2-1, Бурк – 2-1, Монако – 2-1, Страсбур – 2-1, Элан Шалон – 2-1, Париж – 1-2, Булазак – 1-2, Дижон – 1-2, Нанси – 1-2, Сен-Кантен – 1-3, Ле-Портель – 0-3, Гравлин-Дюнкерк – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
