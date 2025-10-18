Стеф Карри: «Заслужили возможность завершить этот путь со Стивом Керром»

Стеф Карри прокомментировал будущее Стива Керра.

Главный тренер «Уорриорз» пока не продил свой контракт за пределами этого сезона, несмотря на оптимизм всех участников процесса.

Стеф Карри объяснил свою позицию по этому поводу.

«Чисто в игровом плане смог бы сыграть за другого тренера. Но не хочу.

Мы заслужили это. В лиге все меняется. Но думаю, что мы с ним находимся в уникальной ситуации и можем завершить этот путь вместе.

Единственный тренер из тех, кого я знаю, который присылает рукописные письма, когда ситуация становится сложной. Это не для всех, все показывают свои эмоции разным образом.

Но этот вариант позволяет понять настоящие мысли и точку зрения. Утраченное искусство», – заключил Карри.