Стеф Карри: «Заслужили возможность завершить этот путь со Стивом Керром»

Стеф Карри прокомментировал будущее Стива Керра.

Главный тренер «Уорриорз» пока не продил свой контракт за пределами этого сезона, несмотря на оптимизм всех участников процесса.

Стеф Карри объяснил свою позицию по этому поводу.

«Чисто в игровом плане смог бы сыграть за другого тренера. Но не хочу.

Мы заслужили это. В лиге все меняется. Но думаю, что мы с ним находимся в уникальной ситуации и можем завершить этот путь вместе.

Единственный тренер из тех, кого я знаю, который присылает рукописные письма, когда ситуация становится сложной. Это не для всех, все показывают свои эмоции разным образом.

Но этот вариант позволяет понять настоящие мысли и точку зрения. Утраченное искусство», – заключил Карри.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8946 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
