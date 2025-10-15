26 очков Джабари Смита за 22 минуты позволили «Рокетс» одолеть «Пеликанс»

Джабари Смит отличился в игре с «Новым Орлеаном».

На счету форварда 26 очков и 5 подборов за 22 минуты на площадке. Смит реализовал 7 из 16 бросков с игры, 4 из 10 трехочковых и 8 из 8 штрафных.

Защитник Амен Томпсон добавил 21 очко (5 из 8 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 9 из 9 с линии), 5 подборов и 3 передачи на 3 потери за 24 минуты.

В активе форварда Кевина Дюрэнта 15 очков (6 из 13 с игры), 4 подбора и 2 передачи за 28 минут.

«Рокетс» справились с «Пеликанс» со счетом 130:128.