Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с КРКА
18 октября в рамках Адриатической лиги пройдет один матч.
Боснийская «Игокеа» примет словенский КРКА.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Группа A
Положение команд: Партизан Сербия – 2-0, Дубай ОАЭ – 2-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, ФМП Сербия – 1-1, Борац Чачак Сербия – 1-1, Сплит Хорватия – 0-1, КРКА Словения – 0-2, Студентски центар Черногория – 0-2.
Группа B
Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 2-0, Будучность Черногория – 2-1, Вена Австрия – 2-1, Задар Хорватия – 1-1, Илирия Словения – 1-1, Цедевита-Олимпия Словения – 1-1, Мега Сербия – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
