Лука Дончич: «На тренировках мы играли в защите более жестко. Надо поработать над этим»

Лука Дончич прокомментировал готовность «Лейкерс».

Команда уступила «Сакраменто » в заключительном матче «предсезонки» (116:117). Дончич отыграл 32,5 минуты и принес своей команде 31 очко (8 из 16 с игры, 6 из 11 трехочковых, 9 из 12 штрафных).

«У нас впереди еще 2 тренировки, будет время подчистить кое-что.

В тренировках мы были более жесткими в защите. Надо поработать над уровнем контактности», – признал словенский разыгрывающий.

«Надо просто следовать моему примеру. Вот и все. Постараюсь задавать нужный тон в каждой игре. А остальным просто нужно будет подстроиться», – выдвинул идею новобранец команды защитник Маркус Смарт .