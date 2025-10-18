Лука Дончич: «На тренировках мы играли в защите более жестко. Надо поработать над этим»
Лука Дончич прокомментировал готовность «Лейкерс».
Команда уступила «Сакраменто» в заключительном матче «предсезонки» (116:117). Дончич отыграл 32,5 минуты и принес своей команде 31 очко (8 из 16 с игры, 6 из 11 трехочковых, 9 из 12 штрафных).
«У нас впереди еще 2 тренировки, будет время подчистить кое-что.
В тренировках мы были более жесткими в защите. Надо поработать над уровнем контактности», – признал словенский разыгрывающий.
«Надо просто следовать моему примеру. Вот и все. Постараюсь задавать нужный тон в каждой игре. А остальным просто нужно будет подстроиться», – выдвинул идею новобранец команды защитник Маркус Смарт.
