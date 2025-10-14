«Мэверикс» попробовали Купера Флэгга в качестве стартового разыгрывающего – 11 очков, 1 передача, 3/13 с игры против «Джаз»
«Мэверикс» провели эксперимент с Купером Флэггом.
«Даллас» в предсезонном матче с «Ютой» (114:101) впервые выпустил восходящую звезду на позиции разыгрывающего стартовой пятерки.
На счету 1-го номера драфта 11 очков (3/13 с игры, 1/6 из-за дуги, 4/4 штрафные), 7 подборов, 2 блок-шота, 2 перехвата и 1 результативная передача за 21 минуту на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoops Showtime
