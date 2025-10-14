Миленко Богичевич после поражения от «Уралмаша»: «Доволен тем, что команда в очередной раз проявила характер»

Миленко Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» от «Уралмаша» – 77:87.

«Поздравляю с победой «Уралмаш » и тренера Вергуна. Безусловно, у нас был шанс, несмотря на плохой старт встречи. Однако не скажу, что мы неудачно начали игру из-за того, что не боролись. Промахнулись свободные броски, а хозяева, напротив, реализовали свои открытые попытки.

Но я доволен тем, что команда в очередной раз проявила характер, вернулась с минус 15-и, затем отыгрывалась с минус 12-и и приближалась к сопернику на расстояние пары владений. Несколько небольших ошибок не позволили нам сравнять счет и выйти вперед. Над ними нужно работать – проанализировать вбрасывания из-за лицевой линии, исключить легкие очки соперников в проходах.

Однако с учетом нашей ротации я не могу быть недоволен своей командой. Игроки борются и прилагают максимум усилий. Конечно, мы всегда можем быть лучше. Идем дальше», – сказал главный тренер «Автодора ».