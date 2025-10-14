Евролига. «Црвена Звезда» встретится с «Жальгирисом», «Олимпиакос» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
14 октября пройдут пять матчей регулярного сезона Евролиги.
Сербская «Црвена Звезда» примет лидирующий литовский «Жальгирис», греческий «Олимпиакос» встретится с турецким «Анадолу Эфесом».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Жальгирис Литва – 3-0,Валенсия Испания – 2-1, Олимпиакос Греция – 2-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-1, Монако – 2-1, Партизан Сербия – 2-1, Реал Испания – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-1, Париж Франция – 2-1, Барселона Испания – 2-1, Фенербахче Турция – 1-2, Бавария Германия – 1-2, Виллербан Франция – 1-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-2, Милан Италия – 1-2, Виртус Италия – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 1-2, Дубай ОАЭ – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Баскония Испания – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1197 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости