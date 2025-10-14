  • Спортс
0

Евролига. «Црвена Звезда» встретится с «Жальгирисом», «Олимпиакос» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

14 октября пройдут пять матчей регулярного сезона Евролиги.

Сербская «Црвена Звезда» примет лидирующий литовский «Жальгирис», греческий «Олимпиакос» встретится с турецким «Анадолу Эфесом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Жальгирис Литва – 3-0,Валенсия Испания – 2-1, Олимпиакос Греция – 2-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-1, Монако – 2-1, Партизан Сербия – 2-1, Реал Испания – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-1, Париж Франция – 2-1, Барселона Испания – 2-1, Фенербахче Турция – 1-2, Бавария Германия – 1-2, Виллербан Франция – 1-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-2, Милан Италия – 1-2, Виртус Италия – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 1-2, Дубай ОАЭ – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Баскония Испания – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1197 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕвролига
результаты
logoОлимпиакос
logoБарселона
logoДубай
logoЦрвена Звезда
logoАнадолу Эфес
logoЖальгирис
logoМаккаби Тель-Авив
logoФенербахче
logoБавария
logoМилан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
