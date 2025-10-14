2

Полиция все еще ждет результаты анализа крови Пола Пирса

Результаты анализа крови легенда «Бостона» все еще не готовы.

Как сообщает TMZ Sports, правоохранительные органы ждут итогов лабораторного анализа крови, прежде чем делать какие-либо официальные выводы.

Пол Пирс был задержан дорожной полицией Калифорнии 7 октября. По данным властей, экс-игрока НБА обнаружили спящим за рулем своего внедорожника Range Rover на автостраде в Лос-Анджелесе.

По словам офицеров, поведение Пирса на месте происшествия указывало на то, что он мог быть пьян, из-за чего его доставили в участок по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Представитель дорожной полиции сообщили TMZ Sports, что токсикологический отчет с результатами анализа крови пока не поступил. Образцы обрабатывает местная криминалистическая лаборатория, однако сроки готовности результатов не называются.

Пол Пирс об аресте: «Я стар, я устал, и я уснул»

