  • Дрэймонд Грин – судьям во время матча: «19 штрафных против 0, а Леброн и Лука на скамейке. Невероятно!»
Дрэймонд Грин – судьям во время матча: «19 штрафных против 0, а Леброн и Лука на скамейке. Невероятно!»

Форвард «Голден Стэйт» был недоволен судейством в предсезонном матче с «Лейкерс».

В трансляцию игры попали высказывания Дрэймонда Грина, который выражал свое недовольство арбитрами после зафиксированного фола.

«19 штрафных против 0, а Лука и Леброн на скамейке. Невероятно!», – сказал Грин, пока Джейк Ларэвиа бросал с линии.

«Уорриорс» проиграли встречу (116:126), пробив всего 8 штрафных, в то время как «Лос-Анджелес» исполнил 35.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
logoДрэймонд Грин
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
предсезонные матчи
