Дрэймонд Грин – судьям во время матча: «19 штрафных против 0, а Леброн и Лука на скамейке. Невероятно!»
Форвард «Голден Стэйт» был недоволен судейством в предсезонном матче с «Лейкерс».
В трансляцию игры попали высказывания Дрэймонда Грина, который выражал свое недовольство арбитрами после зафиксированного фола.
«19 штрафных против 0, а Лука и Леброн на скамейке. Невероятно!», – сказал Грин, пока Джейк Ларэвиа бросал с линии.
«Уорриорс» проиграли встречу (116:126), пробив всего 8 штрафных, в то время как «Лос-Анджелес» исполнил 35.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
