Леброн Джеймс и Остин Ривз похлопали Джейку Ларэвиа, когда тот с третьей попытки смог забить из-под кольца

Джеймс и Ривз иронично поддержали товарища по команде.

В одном из эпизодов предсезонного матча «Голден Стэйт» – «Лейкерс» новобранец «озерников» Джейк Ларэвиа оказался один перед кольцом, но дважды промахнулся, прежде чем поразить цель.

Этот момент вызвал забавную реакцию у Леброна Джеймса и Остина Ривза , которые встали со своих мест на скамейке и поаплодировали Ларэвиа.

По итогам встречи 23-летний новобранец «Лейкерс » записал на свой счет 11 очков (4 из 13 с игры), 3 подбора, 5 передач и 4 перехвата.