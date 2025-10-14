Леброн Джеймс и Остин Ривз похлопали Джейку Ларэвиа, когда тот с третьей попытки смог забить из-под кольца
Джеймс и Ривз иронично поддержали товарища по команде.
В одном из эпизодов предсезонного матча «Голден Стэйт» – «Лейкерс» новобранец «озерников» Джейк Ларэвиа оказался один перед кольцом, но дважды промахнулся, прежде чем поразить цель.
Этот момент вызвал забавную реакцию у Леброна Джеймса и Остина Ривза, которые встали со своих мест на скамейке и поаплодировали Ларэвиа.
По итогам встречи 23-летний новобранец «Лейкерс» записал на свой счет 11 очков (4 из 13 с игры), 3 подбора, 5 передач и 4 перехвата.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
