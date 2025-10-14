  • Спортс
Леброн Джеймс и Остин Ривз похлопали Джейку Ларэвиа, когда тот с третьей попытки смог забить из-под кольца

Джеймс и Ривз иронично поддержали товарища по команде.

В одном из эпизодов предсезонного матча «Голден Стэйт» – «Лейкерс» новобранец «озерников» Джейк Ларэвиа оказался один перед кольцом, но дважды промахнулся, прежде чем поразить цель.

Этот момент вызвал забавную реакцию у Леброна Джеймса и Остина Ривза, которые встали со своих мест на скамейке и поаплодировали Ларэвиа.

По итогам встречи 23-летний новобранец «Лейкерс» записал на свой счет 11 очков (4 из 13 с игры), 3 подбора, 5 передач и 4 перехвата.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1412 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЛейкерс
logoОстин Ривз
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoДжейк Ларэвиа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
