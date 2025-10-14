Трехочковый Калеба Хьюстана стал победным для «Атланты» в овертайме матча с «Майами»
«Хоукс» обыграли «Хит» благодаря броску Хьюстана – 119:118.
За 19,8 секунды до конца дополнительной 5-минутки «Майами» вел «+2» (118:116) и вводил мяч из-за боковой.
Форвард Кешад Джонсон плохо исполнил передачу, что привело к перехвату и атаке «Атланты», которая завершилась точным дальним попаданием защитника Калеба Хьюстана.
У «Хит» оставалось еще 12,2 секунды на ответ, но ни один из трех бросков не достиг цели.
Российский центровой «Майами» Влад Голдин отыграл в этом матче 11,5 минуты и отметился 5 подборами и 1 блок-шотом (0 из 1 с игры).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
