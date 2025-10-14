Трехочковый Калеба Хьюстана стал победным для «Атланты» в овертайме матча с «Майами»

«Хоукс» обыграли «Хит» благодаря броску Хьюстана – 119:118.

За 19,8 секунды до конца дополнительной 5-минутки «Майами » вел «+2» (118:116) и вводил мяч из-за боковой.

Форвард Кешад Джонсон плохо исполнил передачу, что привело к перехвату и атаке «Атланты», которая завершилась точным дальним попаданием защитника Калеба Хьюстана .

У «Хит» оставалось еще 12,2 секунды на ответ, но ни один из трех бросков не достиг цели.

Российский центровой «Майами» Влад Голдин отыграл в этом матче 11,5 минуты и отметился 5 подборами и 1 блок-шотом (0 из 1 с игры).