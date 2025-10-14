Джордан Пул: «Пеликанс» могут выйти в плей-офф»

Новичок «Нового Орлеана» уверен в потенциале молодой команды.

«Мы в том возрасте, когда можем достичь всего вместе. Мы можем выйти в плей-офф, играть важные матчи, проходить через трудные моменты как единая команда. Именно так строятся настоящие коллективы», – сказал 26-летний баскетболист.

В прошлом сезоне Джордан Пул выступал за «Вашингтон», сыграв 68 матчей и набирая в среднем 20,5 очка, 3 подбора и 4,5 передачи за 29 минут на площадке.