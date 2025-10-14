Дилан Харпер почти собрал дабл-дабл (11 очков и 8 передач) во встрече с «Пэйсерс»
2-й номер драфта-2025 показал навыки разыгрывающего в предсезонном матче.
За 22,5 минуты на паркете Харпер отметился 11 очками (4 из 8 с игры, 1 из 1 из-за дуги и 2 из 3 с линии), 8 результативными передачами при 2 потерях, а также 2 перехватами.
«Сан-Антонио» обыграл «Индиану» – 124:108.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1101 голос
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
