Дилан Харпер почти собрал дабл-дабл (11 очков и 8 передач) во встрече с «Пэйсерс»

2-й номер драфта-2025 показал навыки разыгрывающего в предсезонном матче.

За 22,5 минуты на паркете Харпер отметился 11 очками (4 из 8 с игры, 1 из 1 из-за дуги и 2 из 3 с линии), 8 результативными передачами при 2 потерях, а также 2 перехватами.

«Сан-Антонио » обыграл «Индиану» – 124:108.