ФИБА приостановила полномочия Британской федерации баскетбола

ФИБА взяла под контроль мужской баскетбол в Британии.

Международная федерация временно приостановила полномочия Британской федерации баскетбола (BBF) в вопросах мужских соревнований и национальной сборной, пока специальная рабочая группа совместно с заинтересованными сторонами и правительством Великобритании работает над устранением проблем управления и созданием временной структуры.

20 августа 2025 года Исполнительный комитет ФИБА принял решение о создании Специальной группы по вопросам британского клубного баскетбола, целью которой стало расследование и решение выявленных проблем в управлении и несоблюдении регуляторных норм в мужских клубных соревнованиях Великобритании.

После комплексного анализа ситуации рабочая группа представила рекомендации Исполнительному комитету ФИБА, который сегодня принял следующие решения:

– Временно приостановить полномочия BBF по лицензированию и признанию национальных мужских соревнований, а также право формировать мужскую сборную для участия в соревнованиях ФИБА до устранения текущих проблем управления.

– Разрешить рабочей группе напрямую взаимодействовать с баскетбольными организациями и правительством Великобритании для разработки и предложения временной операционной структуры для высших мужских национальных соревнований.

Вмешательство ФИБА в британский мужской баскетбол стало следствием кризиса управления, вызванного конфликтом между BBF и Super League Basketball (SLB), созданной ведущими клубами после ликвидации British Basketball League в 2024 году.