Име Удока: «Рокетс» должны чаще бросать трехочковые из углов»

Главный тренер «Хьюстона» хочет увеличить эффективность трехочковых.

«Мы не хотим упускать возможности для броска, и с самого моего прихода я поощряю игроков к активным попыткам, особенно после передач от Алпи [Алперена Шенгюна].

Когда Кевин [Дюрэнт ] и Амен [Томпсон] идут под кольцо, они притягивают к себе внимание, и это должно приводить к броскам из углов.

Нам определенно нужно чаще бросать из углов. Мы делаем на этом акцент: растягиваем площадку, ищем такие моменты в переходных атаках. Все зависит от хода игры и того, как защищается команда соперника – иногда бросков будет больше, иногда меньше.

Но важно понимать, что именно эти три игрока притягивают внимание, а другие должны получать возможность для трехочковых», – сказал Име Удока .