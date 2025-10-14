Анонимный детско-юношеский тренер: «Формально академия «Зенита» есть, тренировки, турниры – все вроде бы проходит. Но где результат?»

Специалист раскритиковал работу питерского клуба с юными баскетболистами.

«Все сильные ребята, кого можно было взять, пришли из других школ. А своих не подготовили. И это общая беда. Когда-то чемпионаты строились так, чтобы воспитывать игроков для сборной. Сейчас другая логика. Все говорят, что в Лиге ВТБ не готовят игроков, что это задача федерации и клубов. Только заниматься этим никто не хочет.

Формально академия есть, тренировки, турниры – все вроде бы проходит. Но где результат? За столько лет ни одного игрока сборной – ни одного! – кто бы закрепился в «Зените ».

У них бюджет – под два миллиарда. На эти деньги можно было бы построить две-три нормальные академии и через десять лет вырастить своих. А сейчас в городе остались единичные спортивные школы, где действительно идет работа. Все остальное – на бумаге», – заявил тренер, пожелавший остаться неназванным.