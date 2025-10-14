  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Анонимный детско-юношеский тренер: «Формально академия «Зенита» есть, тренировки, турниры – все вроде бы проходит. Но где результат?»
1

Анонимный детско-юношеский тренер: «Формально академия «Зенита» есть, тренировки, турниры – все вроде бы проходит. Но где результат?»

Специалист раскритиковал работу питерского клуба с юными баскетболистами.

«Все сильные ребята, кого можно было взять, пришли из других школ. А своих не подготовили. И это общая беда. Когда-то чемпионаты строились так, чтобы воспитывать игроков для сборной. Сейчас другая логика. Все говорят, что в Лиге ВТБ не готовят игроков, что это задача федерации и клубов. Только заниматься этим никто не хочет.

Формально академия есть, тренировки, турниры – все вроде бы проходит. Но где результат? За столько лет ни одного игрока сборной – ни одного! – кто бы закрепился в «Зените».

У них бюджет – под два миллиарда. На эти деньги можно было бы построить две-три нормальные академии и через десять лет вырастить своих. А сейчас в городе остались единичные спортивные школы, где действительно идет работа. Все остальное – на бумаге», – заявил тренер, пожелавший остаться неназванным.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1409 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Фонтанка»
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Щербенев: «ЦСКА пусть оставит удачу сегодня, а мы – на финал»
6вчера, 09:44
Тренер Дончича заигрывал русских, но концовку в Питере забрали Астапкович и ЦСКА
12 октября, 22:20Трибуна
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Больше всего мне понравилось то, что мы прогрессируем как команда»
212 октября, 18:46
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Енисей» сыграет с УНИКСом, «Уралмаш» примет «Автодор»
339 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» встретится с «Жальгирисом», «Олимпиакос» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
41 минуту назад
«Ничего себе!» «Лейкерс» показали обновленную раздевалку
12сегодня, 11:09Видео
Стив Керр не определился со стартовым атакующим защитником: «Посмотрим, как сложится ситуация. Подземски будет играть очень много»
сегодня, 10:47
Джимми Батлер пропустит матч с «Портлендом» из-за растяжения лодыжки, Дрэймонд Грин получит отдых
сегодня, 09:51
Шэй Гилджес-Александер не будет затягивать с завершением карьеры: «Уплыву на первом же корабле»
10сегодня, 09:31
Дуйат Ховард: «Поражение от «Лейкерс» в «пузыре» разожгло в Йокиче огонь»
1сегодня, 09:14
Данк Купера Флэгга и победный бросок Калеба Хьюстана стали лучшими моментами игрового дня НБА
5сегодня, 08:32Видео
Вембаньяма одной рукой добавил мяч в кольцо после промаха Барнса со штрафного
6сегодня, 07:16Видео
«Мэверикс» попробовали Купера Флэгга в качестве стартового разыгрывающего – 11 очков, 1 передача, 3/13 с игры против «Джаз»
8сегодня, 07:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Будучность», «Гамбург» сыграет с «Бахчешехиром»
39 минут назад
Леброн Джеймс и Остин Ривз похлопали Джейку Ларэвиа, когда тот с третьей попытки смог забить из-под кольца
сегодня, 11:32Видео
«Чикаго» отчислил Мухамаду Ги
сегодня, 08:54
Хорди Триас вернулся в «Барселону» в качестве сотрудника клуба
сегодня, 08:21
Дрэймонд Грин – судьям во время матча: «19 штрафных против 0, а Леброн и Лука на скамейке. Невероятно!»
3сегодня, 06:19Видео
Бэм Адебайо не смог доиграть матч против «Атланты» из-за ушиба колена, «Майами» уверен, что с центровым все в порядке
сегодня, 05:15
Майк Браун о составе «Никс» с Таунсом на позиции тяжелого форварда: «Это большая и длинная команда с множеством взаимозаменяемых частей»
3вчера, 19:07
Джей Би Бикерстафф: «Мы собираемся чаще использовать Осара Томпсона в качестве плеймейкера»
1вчера, 18:38
Чемпионат Турции. «Маниса» крупно уступила «Эсенлер Эрокспору»
вчера, 18:08
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» уступила «Надежде», МБА обыграл «Нику» и другие результаты
вчера, 17:25