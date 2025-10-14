Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Будучность», «Гамбург» сыграет с «Бахчешехиром»
14 октября пройдут три матча регулярного сезона Еврокубка.
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 2-0, Арис Греция – 2-0, Цедевита-Олимпия Словения – 2-0, Шленск Польша – 1-1, Клуж Румыния – 1-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 1-1, Манреса Испания – 1-1, Венеция Италия – 0-2, Гамбург Германия – 0-2, Нептунас Литва – 0-2.
Группа B
Положение команд: Ульм Германия – 2-0, Бурк Франция – 2-0, Будучность Черногория – 1-1, Бешикташ Турция – 1-1, Паниониос Греция – 1-1, Хемниц Германия – 1-1, Литкабелис Литва – 1-1, Тренто Италия – 1-1, Тюрк Телеком Турция – 0-2, Лондон Лайонс Великобритания – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
