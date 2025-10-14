Беннедикт Матурин отметился 31 очком (11 из 12 с игры) за 23 минуты в игре с «Сан-Антонио»
Матурин выдал отличный предсезонный матч.
За первую половину игры против «Сперс» Матурин не совершил ни одного промаха, ни с игры, ни с линии штрафных.
По итогам встречи форвард «Индианы» записал на свой счет 31 очко, реализовав 11 из 12 бросков с игры, 4 из 4 трехочковых и 5 из 5 штрафных.
Также на счету 23-летнего игрока 4 подбора, 1 передача и 1 перехват.
«Пэйсерс» проиграли встречу – 108:124.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Индианы»
