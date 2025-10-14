Джарред Вандербилт о Луке Дончиче: «Он начинает набирать обороты»
Словенский разыгрывающий «Лейкерс» показывает высокий уровень на тренировках.
«Он хорошо двигается. Из того, что я наблюдал: он постоянно общается, ведет команду и делает все, что от него сейчас требуется прямо сейчас.
Мы рады, что он на площадке на этой неделе: участвует в тренировках, бегает с командой и постепенно начинает набирать обороты к старту сезона», – заявил Джарред Вандербилт.
15 октября в 05.00 по московскому времени «Лейкерс» проведут очередной предсезонный матч против «Финикса». Ожидается, что Лука Дончич примет участие в матче.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1818 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Orange County Register
