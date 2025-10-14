Джарред Вандербилт о Луке Дончиче: «Он начинает набирать обороты»

Словенский разыгрывающий «Лейкерс» показывает высокий уровень на тренировках.

«Он хорошо двигается. Из того, что я наблюдал: он постоянно общается, ведет команду и делает все, что от него сейчас требуется прямо сейчас.

Мы рады, что он на площадке на этой неделе: участвует в тренировках, бегает с командой и постепенно начинает набирать обороты к старту сезона», – заявил Джарред Вандербилт .

15 октября в 05.00 по московскому времени «Лейкерс » проведут очередной предсезонный матч против «Финикса». Ожидается, что Лука Дончич примет участие в матче.