Тэйлен Хортон-Такер не сыграет против «Дубая» из-за травмы паха
Новичок «Фенербахче» пропустит матч Евролиги.
Тэйлен Хортон-Такер не сможет принять участия в матче с «Дубаем» из-за повреждения в области паха.
В сентябре этого года 24-летний защитник подписал двухлетний контракт с «Фенербахче» и ярко начал карьеру в турецком клубе.
За три матча в Евролиге Хортон-Такер в среднем набирал 16,3 очка, 3,3 подбора и 1,7 передачи.
Фенербахче – Дубай – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 14 октября 2025
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
