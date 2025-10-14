Тэйлен Хортон-Такер не сыграет против «Дубая» из-за травмы паха

Новичок «Фенербахче» пропустит матч Евролиги.

Тэйлен Хортон-Такер не сможет принять участия в матче с «Дубаем » из-за повреждения в области паха.

В сентябре этого года 24-летний защитник подписал двухлетний контракт с «Фенербахче» и ярко начал карьеру в турецком клубе.

За три матча в Евролиге Хортон-Такер в среднем набирал 16,3 очка, 3,3 подбора и 1,7 передачи.

