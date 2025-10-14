Скотт Лайден присоединился к «Филадельфии» в роли скаута
«Сиксерс» усилили скаутскую команду Скоттом Лайденом.
До недавнего времени Лайден занимал аналогичную должность в «Сакраменто». Работа в «Филадельфии» станет еще одной главой в его богатой карьере в НБА
Ранее он работал генеральным менеджером в «Миннесота» и «Нью-Йорке», был ассистентом генеральным менеджера в «Сан-Антонио» и долгие годы занимал руководящие должности в «Юте».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1818 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
