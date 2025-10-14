Скотт Лайден присоединился к «Филадельфии» в роли скаута

«Сиксерс» усилили скаутскую команду Скоттом Лайденом.

До недавнего времени Лайден занимал аналогичную должность в «Сакраменто». Работа в «Филадельфии» станет еще одной главой в его богатой карьере в НБА

Ранее он работал генеральным менеджером в «Миннесота» и «Нью-Йорке», был ассистентом генеральным менеджера в «Сан-Антонио» и долгие годы занимал руководящие должности в «Юте».