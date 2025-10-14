0

Скотт Лайден присоединился к «Филадельфии» в роли скаута

«Сиксерс» усилили скаутскую команду Скоттом Лайденом.

До недавнего времени Лайден занимал аналогичную должность в «Сакраменто». Работа в «Филадельфии» станет еще одной главой в его богатой карьере в НБА

Ранее он работал генеральным менеджером в «Миннесота» и «Нью-Йорке», был ассистентом генеральным менеджера в «Сан-Антонио» и долгие годы занимал руководящие должности в «Юте».

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1818 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Майкла Скотто в соцсети X
logoФиладельфия
logoСкотт Лайден
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид выглядел здоровым во время двусторонки «Филадельфии», забивал сверху
5вчера, 05:42Видео
У Ви Джей Эджкомба проблемы с бедром, 7 игроков «Сиксерс» не смогут сыграть против «Мэджик»
310 октября, 17:59
Квентин Граймс может стать частью стартовой пятерки «Сиксерс» с тремя защитниками
9 октября, 09:45
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» сыграет с «Оклахомой», «Финикс» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
12 минут назад
Стефен Карри уверенно разобрался с гольфистом Брайсона Дешамбо в игре 1 на 1
121 минуту назадВидео
Полиция все еще ждет результаты анализа крови Пола Пирса
241 минуту назад
Евролига. «Црвена Звезда» принимает «Жальгирис», «Олимпиакос» играет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
352 минуты назадLive
ФИБА приостановила полномочия Британской федерации баскетбола
59 минут назад
Джарред Вандербилт о Луке Дончиче: «Он начинает набирать обороты»
1сегодня, 17:45
Даг Кристи: «Заменить Кигана Мюррэя будет непросто»
сегодня, 17:10
Эл Хорфорд: «Думаю, «Уорриорз» станут моей последней командой»
3сегодня, 16:41
Единая лига ВТБ. УНИКС уверенно разобрался с «Енисеем», «Уралмаш» обыграл «Автодор»
13сегодня, 16:22
Шэй Гилджес-Александер: «Никаких претензий к ребятам моего возраста, но настоящая проверка – это Леброн, Карри, Дюрэнт, Харден»
12сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тюрк Телеком» победил «Будучность», «Гамбург» играет с «Бахчешехиром»
53 минуты назадLive
Миленко Богичевич после поражения от «Уралмаша»: «Доволен тем, что команда в очередной раз проявила характер»
сегодня, 17:24
Тэйлен Хортон-Такер не сыграет против «Дубая» из-за травмы паха
сегодня, 16:55
Йовица Арсич о поражении от УНИКСа «К сожалению, у нас недостаточно глубины скамейки, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
сегодня, 15:43
«Милан» близок к подписанию Нэйта Сестины
сегодня, 15:34
Велимир Перасович после победы над «Енисеем»: «Приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров»
сегодня, 15:17
Джордан Пул: «Пеликанс» могут выйти в плей-офф»
2сегодня, 14:43
Анонимный детско-юношеский тренер: «Формально академия «Зенита» есть, тренировки, турниры – все вроде бы проходит. Но где результат?»
7сегодня, 12:07
Леброн Джеймс и Остин Ривз похлопали Джейку Ларэвиа, когда тот с третьей попытки смог забить из-под кольца
4сегодня, 11:32Видео
«Чикаго» отчислил Мухамаду Ги
сегодня, 08:54